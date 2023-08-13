Какому знаку Зодиака повезет 14 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 августа?
День, когда – несмотря на начало недели – можно отдохнуть от проблем, перевести дух, обрести покой и восстановить силы. Чтобы радоваться, в этот день не нужно особых причин – удовольствие будет приносить любая мелочь, на которую в другой день мы, возможно, и не обратили бы внимания: например, полевые цветы или доброжелательную улыбку незнакомого человека. Также важно помнить, что в этот день нельзя никого обижать, не только делом, но и словом – впоследствии о таком поведении придется пожалеть.
Весы (24.09 – 23.10)
Весы могут рассчитывать на солидное денежное поступление – неожиданное, а потому – как любой сюрприз – особенно приятное. Главное, не спешить тратить полученные деньги, а дать им немного «отлежаться», самим же пока подумать о том, как употребить их не только с удовольствием, но и с пользой для себя. Представители знака – не самые практичные в зодиакальном круге, но, потратив пару дней на размышление, они найдут финансам достойное применение – возможно, приобретут какое-то произведение искусства, которое украсит их дом.
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