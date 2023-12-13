Какому знаку Зодиака повезет 14 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня -14 декабря?

День, когда можно – не торопясь и поэтапно – приступать к реализации намеченных ранее планов. Правда, первая его половина лучше подходит для раскачки, а во вторую можно начинать работу. Активность прежде всего должна касаться профессиональной деятельности – здесь всех ждут наиболее серьезные успехи, но и о бытовых хлопотах – во всяком случае, тем, кто найдет для них время – забывать не стоит.

Стрелец

Стрельцы в этот день почувствуют такой прилив сил, что не будет такой цели, которой они в результате не смогли бы достичь. Поэтому очень важно, чтобы они были правильными, в противном случае впоследствии придется жалеть о то, что драгоценная – и мощная! – энергия будет потрачена зря. Обратить на это внимание особенно важно потому, что представители этого – стремительного – знака сначала действуют, а потом думают: сегодня желательно сделать наоборот.

Читайте также: