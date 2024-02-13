Какому знаку Зодиака повезет 14 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 февраля?

День революционных перемен, которые касаются всех сфер жизни – как профессиональной, так и личной. Прежде чем действовать, необходимо продумать все способы достижения поставленных целей, но и учесть возможные последствия – как приятные, так и не очень. Любые намерения будут осуществляться легко и быстро, поэтому необходимо, чтобы они были добрыми: зло противопоказано всегда, но в этот день – особенно.

Весы

Весы получат ответ на вопрос, который они давно – но пока что тщетно – себе задают. Представители знака, как им кажется, исчерпали все возможные и доступные им способы понять, что к чему в сложившейся ситуации, и отчаялись сделать это. Сегодня долгожданный ответ придет к ним из самого неожиданного источника, который они не принимали в расчет, а, оказывается, именно к нему надо было обратиться в первую очередь.

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