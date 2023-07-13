Какому знаку Зодиака повезет 14 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 июля?

День, когда посмотреть на себя со стороны будет сложно, но, тем не менее, необходимо. Сегодня мы будем склонны приписывать себя больше достоинств, чем есть у нас на самом деле, хвастаться даже самыми скромными достижениями и выпячивать свою персону кстати и некстати. Противиться таким – прямо скажем, не лучшим – проявлениям человеческой натуры будет сложно, но необходимо – если, конечно, не хочется, чтобы завтра было стыдно за свое сегодняшнее поведение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

У Скорпионов в профессиональном плане все сложится максимально благополучно – возможно, именно сегодня несмотря на то, что на календаре пятница, им в этой сфере жизни удастся достичь потрясающих успехов. Главное – делать все без спешки, поскольку она может повредить качеству, а тогда о действительных достижениях говорить не придется. Также представителям знака надо обратить внимание на коллег-конкурентов, но, скорее всего, они не смогу оказать негативное влияние на их работу.

Читайте также: