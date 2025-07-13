Какому знаку Зодиака повезет 14 июля

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 июля?

День, когда – и это удачное стечение обстоятельств для начала рабочей недели – можно присту3пать к реализации серьезных деловых и профессиональных проектов: Самое важное в это время – любые сомнения и размышления, неизбежные в этот период, и двигаться вперед. Наиболее удачным обещает быть решение финансовых вопросов, но и другими пренебрегать не следует.

Скорпион

Скорпионам не помешает изрядная доля риска – причем, как в профессиональной и финансовой, так и л- особенно! – личной жизни. Действуя наудачу, и надеясь при этом на везение, представители знака действительно могут получить желаемое, но только в том случае, если они сумеют вовремя остановиться, в противном случае долгожданная – и заслуженная – победа может плавно перейти в поражение.

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