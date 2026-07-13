Какому знаку Зодиака повезет 14 июля

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 14 июля?

День, разделившись на две половины, станет одновременно самым темным и самым светлым во всем лунном месяце. С утра наше настроение, мягко говоря, оставит желать лучшего. В это время мы можем не просто негативно смотреть на окружающую действительность, но и страдать от разнообразных маний, страхов и фобий, которым вполне по силам довести нас до депрессии.

Впрочем, если хватит сил не поддаться негативу в первой половине дня, уже после обеда наша жизнь станет счастливой и безоблачной. Правда, для серьезных дел — не только профессионального, но и бытового характера — это время не подходит — сил на работу не хватит, так что лучше посвятить это время отдыху и… мечтам.

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Лев

Львам, которые будут чувствовать себя значительно бодрее, чем представители других знаков зодиакального круга, звезды советуют найти время для встречи с друзьями. И неважно, виделись они с ними давно или это произошло только на прошедших выходных — позитивная энергия, которую они получат в результате такого общения, лишней точно не будет.

На ее волне, несмотря на негативные энергии первой половины дня, можно будет достичь прекрасных — прежде всего, профессиональных — результатов. Всем остальным останется только удивляться везению, присущему им в это время.

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