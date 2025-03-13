Какому знаку Зодиака повезет 14 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 марта?

День, когда необходимо проявлять терпение и выдержку – только так можно будет пройти испытания, которые приготовили нам звезды. Главная опасность состоит в соблазнах, которые могут подстерегать на каждом шагу. На первый взгляд может показаться, что в них нет ничего опасного. Но это не так: даже малейший шаг в сторону зла впоследствии – иногда в течение очень короткого времени – приведет к сожалениям о содеянном. Хороший результат в такое время дает переключение на проблемы других людей – особенно тех, которым хуже, чем нам, а они, к сожалению, всегда найдутся.

Водолей

Водолеи, которых кто-то обидел некоторое – короткое или продолжительное – время назад. могут рассчитывать на восстановление справедливости: человек, допустивший негатив по отношению к ним, познакомится с действием закона бумеранга на собственном опыте. При этом удовлетворение, которое они ощутят, не должны иметь ничего общего со злорадством: нежелательно уподобляться тому, кто повел себя некрасиво – нужно проявить свойственное представителям знака благородство.

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