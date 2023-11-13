Какому знаку Зодиака повезет 14 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 ноября?

День, когда можно – и нужно – строить планы на ближайшее будущее, тщательно продумывая каждый пункт. Делая это, не стоит скромничать, желательно запрашивать у Вселенной по максимуму, тогда гарантированно можно будет получить хотя бы половину. А вот общаться с близкими людьми сегодня нежелательно – начавшаяся в это время ссора окажется продолжительной и с серьезными последствиями.

Козерог

Козерогов сегодня – впрочем, как и в любой другой день – успех ждет в профессиональной сфере: им удастся получить в работу новый проект, который принесет не только карьерный рост и финансовую выгоду, но и моральное удовлетворение и удовольствие. Главное, сконцентрироваться на поставленной цели и не отвлекаться на разговоры, перекусы и кофе-брейк, что особенно важно, если учесть, что желающих завладеть вниманием представителей знака будет очень много – не стоит реагировать на такие провокации.

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