Какому знаку Зодиака повезет 14 ноября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 ноября?

Не самый легкий в энергетическом отношении день, когда настроение может испортиться по любому поводу и из-за любой мелочи. Справиться с испытаниями, которые в такое время готовят звезды, удается не всем, но, с другой стороны, только от каждого конкретного человека зависит, как он выйдет из сложившейся ситуации –победителем или побежденным. Поэтому очень важно не сдаваться на милость обстоятельств, а бороться с ними по мере своих сил.

Близнецы

Близнецам удастся показать свое умение находить общий язык с любым – даже самым сложным и несговорчивым – собеседником на все сто процентов. Какого бы вопроса – профессионального или личного – ни касалась тема разговора, им удастся не только расположить к себе своего визави, но и найти именно те доводы, которые необходимы, чтобы убедить его в своей правоте. Главное, говорить мало, но емко, тогда любое влово окажется на вес золота.

