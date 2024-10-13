Какому знаку Зодиака повезет 14 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 октября?

День, когда нам приходится отвечать за прегрешения, совершенные в предыдущий временной период – без такой «работы над ошибками» невозможно успешно продвигаться вперед ни в профессиональной, ни в личной жизни. Главное – отыскать причины своих промахов и исключить саму причину их повторения. Если человеку не в чем себя винить, хотя такого практически не бывает, могут смело планировать свою будущую жизнь и деятельность – у них все сложится максимально удачно.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о людях, с которыми они – по самым разным причинам – давно не общались. Скорее всего, вам есть, о чем рассказать друг другу, получив от общения не только море удовольствия, но и много важной – и полезной – информации, которую можно будет использовать себе во благо. Главное во время разговора – не только говорить, но и слушать своего собеседника – внимательность к его словам в данном случае обязательна.

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