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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
447
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 14 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Лев

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 14 октября?

День, когда любые поступки, какой бы части нашей жизни они ни касались, необходимо тщательно обдумывать. Самым страшным грехом, который — в глазах Луны — мы можем совершить в это время, является проявление легкомыслия — подобного поведения она не простит, а человек будет на время — иногда довольно долгое — лишен ее расположения.

Нельзя также сомневаться в своих силах: неуверенность поставит под вопрос осуществление любых — в том числе и очень важных — планов.

Лев

Львам, которые давно собирались сменить работу, могут — совершенно неожиданно для себя — получить предложение занять должность своей мечты.

Скорее всего, это будет связано с переходом в другую фирму или организацию, но пугаться этого не следует — н новом месте условия окажутся гораздо более комфортными, чем на прежнем, да и коллеги встретят представителей знака доброжелательно, что создаст прекрасные условия для работы и успеха — как профессионального, так и материального.

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