Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 14 сентября?

Самый опасный день лунного календаря, когда зло становится необычайно сильным, что делает сопротивление ему делом довольно сложным, но, тем не менее, вполне посильным. Просто необходимо приложить усилия, которые позволят выпутаться из сети негативной энергетики с минимальными потерями, а то и вовсе без них. От общения с людьми – особенно агрессивными и негативно настроенными – лучше отказаться, если же его не избежать, важно помнить о необходимости сдерживаться и помнить о том, что каждый из нас имеет право на свои недостатки.

Рыбы

Рыбам, несмотря на то, что на календаре будний день, звезды советуют взять выходной – таким образом они смогут избегать неприятностей, которые в противном случае обязательно встретились бы на их пути, а это само по себе уже большое везение. К этому нужно прибавить тот факт, что представители знака сохранят душевное спокойствие и переведут дух, восстановив физические силы. А это значит, что уже завтра они смогут приступить к работе, по какой-то причине отложенной в сторону, а со следующего понедельника для них в профессиональном смысле и вовсе зажжется зеленый свет.

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