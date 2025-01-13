Какому знаку Зодиака повезет 14 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 января?

По мнению астрологов, смысл нынешнего лунного дня – проверка на прочность, которую устраивают звездами представителям всех знаков зодиакального круга. Соблазнам, которые будут подстерегать наши буквально на каждом шагу, нужно сопротивляться, в противном случае они подтолкнут к некрасивым и неблагоразумным поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть. От плохого настроения, которое часто накрывает нас в этот лунный день, поможет переключение на проблемы других людей: главное, помнить, что многим живется гораздо хуже, чем нам, и, по возможности, помочь хоть кому-то из них.

Близнецы

Близнецы могут получить ответ на важный вопрос, который волнует их уже довольно долго, причем, он придет к ним с самой неожиданной стороны – например, в виде знака, который они получат сегодня, или сна, приснившегося нынешней ночью. Главное условие, которое необходимо соблюсти в данном случае, это поставить правильную задачу перед своим подсознанием – тогда оно сможет выбрать из множества существующих версий наиболее верную и результативную.

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