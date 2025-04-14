Какому знаку Зодиака повезет 15-16 апреля

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 15-16 апреля?

18 лунный день, которые продлится почти двое календарных суток, не самый легкий в лунном календаре. Его главной опасностью является подверженность чужом влиянию, что может стать причиной серьезных ошибок во всех сферах жизни — как профессиональной, так и личной. Сделав что-то против своего желания, мы впоследствии будем жалеть, что уступили чужому давлению, но изменить что-либо будет сложно, а в некоторых случаях и невозможно, так что торопиться с ними не стоит.

Телец

Тельцам звезды подарят важный — и, надо сказать, долгожданный — шанс, который позволит им преуспеть в той жизненной сфере, которая для них особенно важна — финансах, бизнесе, профессии или личной жизни. Самое главное для представителей этого — неторопливого, а иногда и откровенно ленивого — знака из-за своего нежелания активно действовать не упустить то, что само идет им в руки, в противном случае новой возможности решить важные вопросы они будут ждать довольно долго.

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