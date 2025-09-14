Какому знаку Зодиака повезет 15-16 сентября

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 15-16 сентября?

В 24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток — это время, когда можно — и нужно приступать к осуществлению глобальных проектов — на те, которые не имеют особого значения, силы лучше не тратить. Общение с окружающими людьми не принесет неопрятных эмоций, поскольку все мы будем настроены по отношению к другим максимально благодушно. Дни также благоприятны для занятий творчеством, причем, касается это не только тех, кто занимается им профессионально, но и аматоров.

Рыбы

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют приступать к работе над новым профессиональным проектом, который откроет перед ними серьезные — в том числе, и финансовые — перспективы. Дух дне для такой деятельности представителям знака должно хватить, а вот рассчитывать только на свои силы им не стоит: тем, кто действительно хочет добиться успеха, необходимо заручиться поддержкой коллег, а еще лучше — собрать собственную команду единомышленников.