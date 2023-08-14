Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 15 августа?

Нынешний день – один из самых сложных во всем лунном месяце: он чреват столкновением с силами зла – как в прямом, так и в переносном смысле слова. Могут дать о себе знать негативные качества характера, о о которых, возможно, человек и не подозревал, поэтому они становятся для него неприятным открытием. Противостоять таким проявлением характера хоть и сложно, но возможно: необходимо приложить усилия, чтобы впоследствии не жалеть о неблаговидных поступках. Велика вероятность и физического недомогания – может побеспокоить слабость и головная боль, поэтому не стоит перегружать себя работой: все, что не будет сделано сегодня, удастся совершить в другие – более активные и результативные – дни.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды советуют использовать любую возможность для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, которые в самое ближайшее время понадобится им для того, чтобы воплотить в жизнь важные для них проекты. При любой – даже минимальной – возможности необходимо отправляться туда, где они смогут отвлечься от повседневный забот и сменить «картинку» за окном. Если не будет возможности выехать в другой регион, что в наше время неудивительно, стоит хотя бы отправиться за город, на дачу. Даже несколько дней, проведенных в тишине и покое, дадут эффект как минимум двухнедельного отдыха.

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