Какому знаку Зодиака повезет 15 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 августа?

День, когда можно увидеть первые – промежуточные, но, тем не менее, очень важные – результаты своей работы предыдущего периода. Говорить об окончательном итоге пока еще рано, но этих "всходов" можно сделать выводы о перспективности – или бесперспективности – проекта, а, стало быть, понять, стоит продолжать работу над ним или нет. В это время также необходимо быть добрее к окружающим нас людям, даже если по объективным показателям они такого отношения и не заслуживают. Тем, у кого есть соответствующие материальные возможности, нужно заниматься благотворительностью – все хорошее вернется обратно согласно закону бумеранга.

Лев

Львов ждет интересное открытие в отношении знакомого человека, который давно симпатизирует представителям знаки, сами же они не испытывают ничего, кроме равнодушия, и это – в лучшем случае. Но сегодня они получат возможность посмотреть на него с другой – неожиданной – стороны, а в результате окажется, что все это время они ошибались, а старый знакомый вполне достоит их пристального внимания.

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