Какому знаку Зодиака повезет 15 августа

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 15 августа?

Нынешний день готовит нам множество, преимущественно касающихся отношений с близкими людьми, которые могут находиться на грани разрушения. Допускать такое развитие событий или нет, зависит как от нас самих, так и от сложившейся в жизни каждого из нас конкретной ситуации. Главное — не делать того, о чем впоследствии можно будет пожалеть: постараться спасти то, что еще имеет шансы на существование: обидно, расставшись с близким человеком, всю оставшуюся жизнь сожалеть о собственной поспешности и опрометчивости.

Скорпион

Скорпионы на собственном опыте смогут убедиться в справедливости народной мудрости о том, что не бывает худа без добра. Конфликт с человеком, который вспыхнет, как покажется представителям знака, на ровном месте, на самом деле будет иметь под собой серьезные — и давно назревшие — основания. А собственно выяснение отношений, проходящее на повышенных тонах, откроет глаза на того, кого они до сих пор считали своим другом — больше он не сможет тайно им вредить.

