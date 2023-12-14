Какому знаку Зодиака повезет 15 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 декабря?
Не самый легкий в эмоциональном отношении день, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные и психически уравновешенные люди. Впрочем, противостоять такому положению вполне под силу каждому из нас – необходимо просто переключить свое внимание с того, что злит, на то, что радует или хотя бы оставляет равнодушным. Но лучше всего – сосредоточиться на работе, подтянув существующие "хвосты", что позволит уйти на выходные, как говорится, с легкой душой.
Водолей
Водолеям звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который они увидят нынешней ночью – в нем они получат важную подсказку относительно того, как решить важный жизненный вопрос. Скорее всего, она будет касаться личной жизни представителей знака, в которой они в последнее время изрядно запутались. На самом деле выйти из этого клубка противоречий довольно просто – разумеется, если знаешь, за какую ниточку потянуть – сон наглядно продемонстрирует, за какую именно.
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