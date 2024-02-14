Какому знаку Зодиака повезет 15 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 февраля?

День, в течение которого – несмотря на его будний статус – обязательно нужно найти время для отдыха: это поможет восстановить силы, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Работая над важными проектами, самое главное – не спешить, только в таком случае можно будет с ними справиться. Нельзя допускать недобрых помыслов в адрес кого бы то ни было – они очень быстро вернутся бумерангом.

Козерог

Козерогам удастся преуспеть в финансовом отношении. Схема удачи в этом смысле будет у каждого своя: кто-то получит премию за хорошо сделанную работу, что для представителей знака закономерно – работать плохо они не умеют, кто-то выиграет в лотерею, хотя такой риск для них не свойственен. С тем, как потратить средства, у них проблем не возникнет – с присущей им практичностью они найдут для этого лучший способ.

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