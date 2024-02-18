Какому знаку Зодиака повезет 19 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 февраля?

День, когда важно избегать бурных эмоций – они вряд ли поспособствуют успеху в профессиональных делах, на которые вполне логично рассчитывать в понедельник, скорее наоборот – помешают им. Тем, кому дастся настроиться на правильный – деловой – лад, можно приступать к воплощению в жизнь новых идей, которые удалось накопить к этому времени – они обязательно приведу к успеху.

Лев

Львы – единственный знак Зодиака, которому в этот день звезды советуют не работать, а отдыхать – обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные. Они могут поехать за город, отправиться на прогулку в парк или просто остаться дома и заняться любимым челом, в любом случае за один день отвлечься и восстановить силы удастся так, как будто бы релакс продолжался как минимум неделю.

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