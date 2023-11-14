Какому знаку Зодиака повезет 15 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 ноября?

День, когда необходимо быть готовыми к любым жизненным "сюрпризам", которые могут подстерегать в любой момент. Главный враг любого человека в это время – раздражение, под его влиянием можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. Чтобы подобного не произошло, важно сдерживать свои эмоции – они крайне редко доводят нас до добра.

Телец

Тельцов ждет невиданный доселе профессиональный и – как следствие – финансовый успех, но для этого им придется соблюсти одно условие: двигаться к поставленной цели поступательно, размеренно и неторопливо. Чаще всего представители этого – чего уж тут греха таить – ленивого знака так и делают, но сегодня, вопреки собственной натуре, могут взять разбег и начать двигаться, ускоряясь все больше и больше, и в конце концов, уподобившись слону в посудной лавке, разрушить все вокруг – нежелательно совершать эту ошибку.

Читайте также: