Какому знаку Зодиака повезет 15 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 ноября?

День, когда можно достичь любой цели, если упорно двигаться по направлению к ней., а не ждать, когда все сложится само по себе. Главное – не медлить, поскольку любое промедление не только отдалит желаемый результат, но и аннулирует все предыдущие усилия, направленные на его достижение. Также очень важно не дать «поднять олову» негативным качествам своей натуры, которые активизируются в такие дни – о действиях, совершенны под их влиянием, придется долго жалеть.

Дева

Дев ждут приятные события в личной жизни, которых они давно ждали – похоже, им наконец-то удастся наладить отношения с человеком, который очень дорог представителям знака. Главное, действуя в этом направлении, ни у кого не просить совета: даже доброжелательно настроенные по отношению к ним люди могут – по самым разным, как объективным, так и субъективным – причинам неверно их сориентировать, что может помешать ожидаемому хеппи-энду.

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