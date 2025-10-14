Какому знаку Зодиака повезет 15 октября

Стрелец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 15 октября?

День мощной космической энергии, которая — при условии правильного использования — позволяет осуществить самые смелые проекты, как в профессиональной и финансовой, так и в остальных жизненных отраслях. Важно не ждать, когда все изменится само собой, а активно действовать, только в таком случае удастся достичь любого — даже очень смелого — результата. Можно разрушать старого ради приятных и полезных перемен: без расчистки места, на котором стоял прежний дом, нового не построишь.

Стрелец

Стрельцам, в отличие от других представителей зодиакального круга, следует обратить внимание не на профессиональную деятельность, а на личную жизнь, тем более что в ней ожидаются очень приятные события. Отношения с человеком, с которым они симпатизировали друг другу на расстоянии, наконец-то могут перейти в реальную плоскость, к чему они должны быть готовы. Возможно, такая житейская пристройка потребует некоторых усилий. Но это, как говорят в таких случаях, приятные хлопоты.

