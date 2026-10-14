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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
858
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 15 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Рак

Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 15 октября?

День, когда звезды советуют отказаться от активных действий, поскольку пользы от них ожидать не приходится — время и силы будут потрачены зря. Результативным окажутся любые действия, связанные с финансами — прежде всего, это коснется приобретения важных и дорогостоящих покупок.

Вне зависимости от своего масштаба, они обещают быть успешными, поэтому можно смело покупать то, о чем мы давно мечтали. В это врем очень важно продумывать каждое свое слово — неосторожное высказывание может разрушить отношения, которые строились годами.

Рак

Ракам звезды настоятельно рекомендуют… мечтать: все, что они загадают в это время, вскоре обязательно сбудется. Главное — не мелочиться, а запрашивать у Вселенной по максимуму: чем больше представители знака запланируют, тем больше в результате получат.

Ну а то, какой сферы жизни будут касаться эти желания, то можно со стопроцентной уверенностью предположить, что это будет личная — и особенно семейная — жизнь, которая для них всегда стоит на первом месте.

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