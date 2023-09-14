Какому знаку Зодиака повезет 15 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 сентября?

День позитивной энергии, которая несет людям приятные события, но, несмотря на это, не стоит быть слишком доверчивыми – в противном случае легко можно стать жертвой недобросовестных и непорядочных людей. Неприемлемым является и риск любого рода – даже покупки необходимо совершать осторожно, в противном случае можно потратить больше, чем можешь себе позволить, и проделать огромную брешь в бюджете.

Стрелец

У Стрельцов может исполниться одно, но важное – вплоть до самого заветного – желания. Главное, определиться с тем, чего действительно хочет достичь каждый представитель знака, тогда станет понятно, какие пути к этому приведут. Точность в данном конкретном случае – ключ к успеху, поэтому необходимо продумать все, вплоть до мельчайших деталей. Лучше всего вести себя так, как будто бы желаемое уже получено, и воспользоваться методом визуализации – она как нельзя лучше поможет сделать сказку былью.

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