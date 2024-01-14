Какому знаку Зодиака повезет 15 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 января?

День перемен – как внешних, так и внутренних, которые происходят вне зависимости от того, стремится к ним человек или нет – в обход его желаний. Это также время сбора своеобразного "урожая": дадут первые "всходы" дела, к реализации которых мы приступили короткое время назад – уже в новом году. По их результатам можно будет сделать важные выводы относительно правильности выбранных целей и тактики их достижения.

Близнецы

Близнецам, которые, похоже, находятся на пороге грядущих – позитивных – перемен, подробнее о них расскажут знаки, которые сегодня в большом количестве будет посылать им Вселенная. Особое внимание необходимо обратить на сны, которые будут нести позитивную эмоциональную окраску. Проснувшись в хорошем расположении духа, представителям знака нужно вспомнить, что именно им приснилось, и уточнить как цели, к которым они стремятся, так и средства их достижения.

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