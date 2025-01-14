Какому знаку Зодиака повезет 15 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 января?

День абсолютной гармони, которая будет царить во всех жизненных сферах. Можно и нужно заботиться о своем физическом и – особенно – моральном комфорте, что предполагает сдержанность и умеренность в желаниях: любое излишество негативно скажется как на настроении, так и на самочувствии. Очень важно заботиться о чистоте на всех уровнях окружающего нас мира – от своего жилья, в котором желательно провести генеральную уборку, до собственной души, где – хотя бы сегодня – нужно избавиться от негатива в любом его виде: злобы, зависти, злых намерений и пожеланий.

Дева

Девам звезды подарят счастливую возможность обнулить существующие у них неприятности и открыть новую – во всех отношениях благоприятную – страницу своей жизненной книги. Все, что нужно сделать для того, чтобы мечты стали реальностью, – это избавиться от прошлого в его моральных и физических воплощениях: выбросить из головы негативные мысли, а из своего дома – вещи, которыми представители знака давно не пользуются – не стоит позволять им захламлять пространство и жизнь.

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