Какому знаку Зодиака повезет 15 января

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 15 января?

День, когда многие из нас склонны переоценивать свои — как профессиональные, так и личные — достижения, а, как следствие, и собственную персону. Чаще всего это приводит к желанию похвастаться, чего звезды не советуют делать категорически: очень легко сглазить свои успехи — как настоящие, так и будущие. Если же пока добиться серьезных результатов не удалось, то мы и вовсе рискуем оказаться в нелепой ситуации — как болтуны и пустословы. Также очень важно продумывать каждую свою покупку — в это время есть вероятность дорогих, но неудачных покупок, о которых придется долго вспоминать как о выброшенных на ветер деньгах.

Водолей

Водолея звезды обещают значительные жизненные перемены, но только в одном случае: если они не поленятся и посетят парикмахерскую. Даже незначительное изменение внешности — скажем, новая стрижка или незначительное изменение тона волос — приведут к тому, что давно начатые, но пока пробуксовывающие, дела начнут двигаться как будто бы сами по себе, а а новые окажутся перфективными во всех — прежде всего, финансовом — отношении, так что не стоит медлить с их стартом.

