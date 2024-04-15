Какому знаку Зодиака повезет 16 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 апреля?

День активизирует страхи, которые – явно или тайно – существуют у каждого человека: будучи загнанными глубоко внутрь в любое другое время, сегодня они могут выйти на поверхность и значительно осложнить жизнь. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен: зная об особенностях дня, можно избежать проявления своих маний. Например, тем, кто боится высоты, логично будет не подходит к окнам и не выходить на балкон на высоких этажах многоквартирных домов и избегать гор и обрывов.

Лев

Львы – в отличие от других представителей зодиакального круга – не только смогут прожить один из самых счастливых и удачных дней своей жизни, но и станут – в буквальном смысле слова – творцами своей судьбы. Главное – настроиться на позитивное мышление, которое, хоть оно и набило оскомину, пока еще никто не отменял. Если им удастся видеть во всем только хорошее, а для представителей такого доброжелательного знака это особой сложности не составит, оно станет для них реальностью.

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