Какому знаку Зодиака повезет 16 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 августа?

Несмотря на то, что энергетика нынешнего дня стремится к нулю, настроение, скорее всего, будет приподнятым – начинается новый лунный месяц, несущий нам новые надежды и перспективы. Активным действиям желательно предпочесть созерцание и размышление: красивые пейзажи, памятники истории и культуры, книги и живопись не только доставят удовольствие, но и подкинут идею, реализация которой может всерьез продвинуть по карьерной лестнице и принести финансовый успех.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы с трудом расстаются с тем, что считают своим, чего бы это ни касалось – старых, вышедших из моды вещей, или человека, отношения с которым давным-давно расстроились. И то, и другое для них – как чемодан без ручки, когда нести тяжело и неудобно, а выбросить жалко – вдруг еще пригодится. Сегодня звезды облегчат им возможность избавиться от всего, что не дает идти вперед. Прежде всего это коснется не наведения порядка в шкафах, а личных отношений: расставание с былым возлюбленным расчистит место для новых отношений.

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