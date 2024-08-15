Какому знаку Зодиака повезет 16 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 августа?
День благоприятен для активной деятельности во всех сферах жизни, но успеть везде в любом случае не удастся, поэтому надо начинать с самых важных, а уж потом заниматься остальными. С учетом того, что на календаре пятница, нужно обратить внимание не только на профессиональную деятельность, но и на хозяйственные дела.
Стрелец
Стрельцы получат прекрасный шанс исправить ошибку, которую они – вольно или невольно – совершили в прошлом. Обстоятельства неожиданно для них сложатся таким образом, что они, как будто бы отмотав "киноленту" жизни назад, окажутся в той же ситуации, в которой были когда-то, и на этот раз смогут все сделать правильно. Не стоит пренебрегать счастливым шансом – в третий раз он уже не повторится.
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