Какому знаку Зодиака повезет 16 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 декабря?

День абсолютной мировой гармонии, когда нам рекомендуется думать, как о самих себе, заботясь о своем моральном и физическом комфорте, так и обо всем мире в целом – нельзя нарушать царящее в нем равновесие добра и зла: ссориться, обижать окружающих людей и даже повышать тон в разговоре. Зато можно наводить порядок во всех сферах жизни – от документов на рабочем столе до отношений с коллегами, членами семьи и даже соседями.

Дева

Девам удача будет сопутствовать во всех сферах деятельности, но особое внимание звезды рекомендуют обратить на творчество. Это только кажется, что представители этого сдержанного и строгого – чтобы не сказать сурового – и малоэмоционального знака не могут преуспеть в искусстве, на самом деле они очень креативны, да и фантазия у них – на зависть многим. К тому же, они трудолюбивы, усидчивы и внимательны к мельчайшим деталям, поэтому могут выполнять самую тонкую работу – не стоит удивляться, если их произведение превзойдет то, что создадут коллеги-конкуренты.

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