Какому знаку Зодиака повезет 16 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 февраля?

День мощной – позитивной и продуктивной – энергетики, которая делает возможными – и успешными – любые действия, но с учетом того, что на календаре пятница, желательно выбрать те, которые можно закончить до вечера – в выходные нам, по понятным причинам, будет не до этого. Важно также сдерживать свои эмоции – их всплеск отвлечет от дел и не позволит вовремя их завершить, что оставит ощущение недовольства собой и своей деятельностью в целом.

Близнецы

Близнецы смогут добиться удачи в решении любого – как профессионального, так и личного – вопроса, исход которого будет зависеть от того, смогут они убедить собеседника в своей правоте или нет. Сегодня звезды наделят их таким даром красноречия, что на их точку зрения перейдут даже самые упорные и несговорчивые партнеры, а это уже можно считать победой – как над недоброжелательно настроенными людьми, так и над негативными обстоятельствами.

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