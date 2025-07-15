Какому знаку Зодиака повезет 16 июля

Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 июля?

День неблагоприятен для любых активных действий — они не станут успешными. Если перед человеком стоит проблема, которую он считает неразрешимой, в этот день с ней удастся справиться достаточно легко — практически без усилий. Несмотря на то, что умственные способности сегодня будут куда сильнее физических сил, необходимо соблюдать между ними баланс, то есть, работать не только головой, но и руками.

Стрелец

Стрельцы могут обрести то, что им сейчас нужнее и важнее всего — душевное спокойствие. Правда, для этого им необходимо будет приобрести то, чем представители этого знака обладают редко — философский взгляд на вещи, который — по мнению психологов — является если не самим счастьем, то как минимум полноценной его заменой. Он и в самом деле дарит человеку отсутствие стресса, а это уже немало всегда, а в наше сложное время — особенно.

Реклама

Читайте также: