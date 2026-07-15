Какому знаку Зодиака повезет 16 июля

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 июля?

День нестабильной энергетики, которая с утра заставит нас испытывать раздражительность вплоть до агрессии, что может самым негативным образом отразиться как на отношениях с окружающими людьми, так и на нашем собственном самоощущении.

В это время очень важно сдерживать себя, тем более, что уже после обеда эмоциональная фон выровняется, поэтому наиболее важные дела и переговоры нужно приурочить именно к этому времени. Также сегодня необходимо аккумулировать энергию, которая необходима для счастливой личной жизни и продуктивной деятельности, используя для этого занятия, приносящие приятные эмоции.

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Овен

Овны могут получить профессиональное предложение, от которого, как говорят в фильмах про мафию, нельзя отказаться. Во-первых, они будут означать серьезный карьерный рост, который для представителей этого знака является очень важным.

Во-вторых, и это логично, новая должность — и даже место работы — повлекут за собой значительное улучшение материального положения, что тоже не может не радовать. Главное — долго не раздумывать над возможностью внести перемены в свою жизнь — они приведут только к лучшему.

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