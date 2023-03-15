Какому знаку Зодиака повезет 16 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 марта?

День успешен для любых профессиональных и финансовых операций – им неизбежно будет сопутствовать успех, поэтому самые важные и серьезные проекты, отложенные на потом, необходимо реализовать именно сегодня. Чем больше будет запланировано дел, тем быстрее и легче удастся их сделать. К искусству желательно приобщиться даже тем, у кого в повседневной жизни нет такой привычки – звезды советуют им сходить в театр или на концерт классической музыки. Даже сны будут посвящены реализации творческого потенциала

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы сегодня будут удачливы в профессиональном отношении: если сегодня они решат приступить к реализации проекта, над подготовкой которого давно работают, то итог превзойдет даже самые смелые их ожидания. Успех будет сопутствовать представителям знака на всех этапах работы над этим делом, но на начальном – особенно, а, как известно, от первого шага зависит то, как дело будет продвигаться дальше. Единственное условие, которое поставят перед ними звезды: сначала необходимо завершить начатые ранее проекты, и только потом приступать к новому, в противном случае они застопорят движение последнего.

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