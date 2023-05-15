Какому знаку Зодиака повезет 16 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 мая?

Сегодня самое важное – держать под контролем бушующие в душе эмоции, которые, вырвавшись наружу, могут стать причиной разнообразных – и не всегда приятных – событий. Настроение будет нестабильным, что еще больше измотает и без того утомленную психику, а также негативным образом скажется на отношениях с окружающими людьми – как близкими, так и малознакомыми. Серьезные разговоры любого характера – как профессионального, так и личного – желательно перенести на другое время, поскольку сегодня удастся достичь результата, противоположного ожидаемому.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – едва ли не единственный знак Зодиака, чьи слова сегодня приведут не к негативному, а к позитивному результату. Поэтому особенно важно вложить в свои высказывания – разумеется, доброй направленности – максимум позитивной энергии, которая, будучи направленной в правильное русло, способна будет творить чудеса. По сути дела, представители знака смогут создать новую реальность одной только силой слова: стоит задуматься о том, какую сферу своей жизни можно – и нужно – изменить к лучшему.

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