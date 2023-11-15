Какому знаку Зодиака повезет 16 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 ноября?

Сложный и неоднозначный день, который с утра может показаться легким и беззаботным, но ближе к обеду станет конфликтным и взрывоопасным. Его многочисленным соблазнам и искушениям необходимо противопоставить силу воли, в противном случае о своей слабости впоследствии придется пожалеть. Выбирая между добром и злом, необходимо тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага – он будет иметь огромное значение.

Рак

Ракам звезды настоятельно рекомендуют запланировать на этот день решительный разговор с начальством, поставив себе за цель получение новой должности или повышение зарплаты – сегодня оно будет настроено благодушно и, скорее всего, удовлетворит просьбу. Правда, для этого представителям знака придется выйти из зоны комфорта: такая беседа потребует качеств, которыми они не располагают – твердостью и напористостью, так что придется усилием воли их проявить.

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