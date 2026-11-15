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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
161
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 16 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 ноября?

День многочисленных сюрпризов судьбы, к которым необходимо быть готовыми: как правило, подготовиться к ним, равно как и просчитать все возможные последствия, нельзя, поэтому действовать приходится по обстановке. Прежде всего, неожиданности в таком случае касаются наших отношений с другими людьми, которые могут повести себя совсем не так, как мы от них ожидаем: новые грани их характера и поведения необходимо учесть для дальнейшего общения с ними.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют планировать на нынешний день исключительно важные и серьезные проекты — для этого сложатся самые удачные обстоятельства. Главным условием успешной работы станет именно нацеленность на глобальные проекты, в то время как мелкие и незначительные имеет смысл временно отложить. Особенно опасно тратить время на пустые разговоры, которые могут «притворяться» очень важными, н таковыми на деле не являются, они — не более чем бессмысленная трата времени.

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