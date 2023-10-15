Какому знаку Зодиака повезет 16 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 октября?

День, в течение которого может быть раскрыта любая тайна, поэтому тем, кто не хочет обнародовать свои секреты, желательно принять соответствующие меры. Самое главное в это время – держать язык за зубами, как можно меньше распространяясь на любые личные и профессиональные темы. Желательно также максимально сдерживать агрессивность, которая будет проявляться по отношению к окружающим – ни к чему хорошему это не приведет.

Весы

Весы могут рассчитывать на везение в решении профессиональн6ым вопросов. Правда, для этого необходимо будет соблюсти одно, но очень важное условие: нужно будет проявить характер, что для представителей знака может составить значительную трудность – их дипломатичность зачастую мешает им действовать резко и напористо. Зато если они усилием воли смогут настоять на своем, нет такого проекта, который им не удалось бы воплотить в жизнь, что позитивно скажется как на карьере, так и на финансовом положении.

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