Какому знаку Зодиака повезет 16 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 октября?

Нынешний день лунного календаря, как правило, готовит нам множество испытании и соблазнов, которые не должны стать приговором – их не только можно, но и нужно преодолеть. Особенность данного времени является то, что управляют нами в это время не разум и даже не интуиция, а инстинкты, которые, минуя моральные нормы, могут завести, мягко говоря, не в ту сторону. Возможно, лучшим способом не допустить такого развития событий станет бездействие: лучше пропустить день, чем наделать ошибок, которые впоследствии придется исправлять.

Рак

Ракам звезды настоятельно рекомендуют избавиться наконец-то от воспоминаний, которые время от времени ввергают вас в депрессию. Сегодня для этого сложатся благоприятные обстоятельства: похоже, вы узнаете нечто такое, что перевернет ваше представление о событиях такого времени, как говорится с ног на голову. Вывод, который необходимо сделать, звучит так: поскольку ничего страшного, как выяснилось, тогда не случилось, можно перестать себя изводить.

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