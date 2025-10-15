- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 16 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 октября?
Сегодня не стоит приниматься за новые проекты, поскольку успеха они иметь не будут, но и бездельничать, лежа на диване, нельзя. Необходимо найти себе занятие, которое не только займет олову и руки, что позволит отвлечься от грустных мыслей, но и доставит удовольствие — например, рукоделием. Важно также обращать внимание на знаки судьбы, которые могут попадаться практически повсеместно, даже там, где мы их совсем не ожидаем — например, это может стать отрывок из нечаянно подслушанного разговора незнакомых людей.
Козерог
Козерогам звезды настоятельно рекомендуют хотя бы на этот день отказаться от решения рабочих вопросов и сосредоточиться на хозяйственных хлопотах, на которых им постоянно не хватает времени. Проведя генеральную — или хотя бы простую — уборку, представители знака облегченно вздохнут как в физическом, так и в моральном отношении. Таким образом они откроют путь благотворной энергии, которая до сих пор не могла курсировать беспрепятственно, она принесет успех во всех жизненных сферах.
