Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
151
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 16 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Козерог

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 октября?

Сегодня не стоит приниматься за новые проекты, поскольку успеха они иметь не будут, но и бездельничать, лежа на диване, нельзя. Необходимо найти себе занятие, которое не только займет олову и руки, что позволит отвлечься от грустных мыслей, но и доставит удовольствие — например, рукоделием. Важно также обращать внимание на знаки судьбы, которые могут попадаться практически повсеместно, даже там, где мы их совсем не ожидаем — например, это может стать отрывок из нечаянно подслушанного разговора незнакомых людей.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют хотя бы на этот день отказаться от решения рабочих вопросов и сосредоточиться на хозяйственных хлопотах, на которых им постоянно не хватает времени. Проведя генеральную — или хотя бы простую — уборку, представители знака облегченно вздохнут как в физическом, так и в моральном отношении. Таким образом они откроют путь благотворной энергии, которая до сих пор не могла курсировать беспрепятственно, она принесет успех во всех жизненных сферах.

Читайте также:

