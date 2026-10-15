Телец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 16 октября?

День, когда — поддавшись своеобразным энергиям дня — мы бываем склонны переоценивать свои силы и способности, да и значимость своей персоны в целом. Под их влиянием мы можем совершить ошибки, которые придется долго и упорно исправлять, поэтому самым важным качеством, которое понадобится нам в этот день, — умение воспринимать себя адекватно, не страдая манией величия.

Реклама

Также ни в коем случае нельзя обижать окружающих нас людей, даже если они объективно заслуживают резких и нелицеприятных замечаний — не стоит провоцировать конфликты, тем более, что их можно — и нужно — избежать.

Реклама

Телец

Тельцам в решении важных — профессиональных и финансовых — вопросов не стоит опираться только на себя: вокруг представителей знака много людей, которые готовы — быстро и совершенно бескорыстно — прийти на помощь.

Главное — попросить их об этом, потому что сами они могут не догадаться о том, что их участие и содействие крайне необходимо. В результате, дело, которое казалось совершенно неподъемным, не только легко сдвинется с места, но и успешно завершится, что не сможет не порадовать всех, кто буде иметь к нему отношение.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров