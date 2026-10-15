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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
496
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 16 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Телец

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 16 октября?

День, когда — поддавшись своеобразным энергиям дня — мы бываем склонны переоценивать свои силы и способности, да и значимость своей персоны в целом. Под их влиянием мы можем совершить ошибки, которые придется долго и упорно исправлять, поэтому самым важным качеством, которое понадобится нам в этот день, — умение воспринимать себя адекватно, не страдая манией величия.

Также ни в коем случае нельзя обижать окружающих нас людей, даже если они объективно заслуживают резких и нелицеприятных замечаний — не стоит провоцировать конфликты, тем более, что их можно — и нужно — избежать.

Телец

Тельцам в решении важных — профессиональных и финансовых — вопросов не стоит опираться только на себя: вокруг представителей знака много людей, которые готовы — быстро и совершенно бескорыстно — прийти на помощь.

Главное — попросить их об этом, потому что сами они могут не догадаться о том, что их участие и содействие крайне необходимо. В результате, дело, которое казалось совершенно неподъемным, не только легко сдвинется с места, но и успешно завершится, что не сможет не порадовать всех, кто буде иметь к нему отношение.

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