Какому знаку Зодиака повезет 16 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 сентября?

День обладает мощной позитивной энергетикой, которая позволяет успешно решать сложные вопросы, касающиеся всех сфер нашей жизни. Но лучше всего воспользоваться случаем и продвинуться вперед в профессиональном и – как следствие – финансовом плане. Главное – действовать: успех придет только к тем, кто, не ожидая милости от природы, рассчитывает только на свои силы и при этом активно действует. Также очень важно направить свои силы на созидание – разрушение наказуемо всегда, но сегодня – особенно.

Дева

Девы могут получить весомый повод для праздника: с большой долей вероятности в их жизни произойдет приятное событие, которого они так давно ждали, что уже могли и разувериться в том, что оно произойдет. Тем не менее, счастливый случай, хоть и с опозданием, произойдет в их жизни, и его грех будет не отметить. Единственное, от чего звезды предостерегают представителей знака, так это от чрезмерного количества алкоголя – он не пойдет им на пользу.

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