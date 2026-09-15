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Какому знаку Зодиака повезет 16 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 16 сентября?
День, когда нужно проявлять особое — повышенное — внимание близким людям: каким бы плотним ни был рабочий график, необходимо найти для этого время. Любые житейские события необходимо воспринимать с философским спокойствием, помня, что неудача может довольно быстро превратиться в успех и наоборот, ничего постоянного в нашей жизни нет. В общении с окружающими желательно избегать резких слов и грубого тона — в приказном порядке договориться ни с кем будет не удастся, скорее всего, положение только усугубиться.
Дева
Девам, которых держит в постоянном напряжении недосказанность в отношениях с любимым человеком, которую они ощущают уже несколько дней, сегодня удастся выяснить все обстоятельства, приведшие к этому.
Правда, для этого им очень важно отказаться от присущей им манеры указывать собеседнику, как он должен поступать в том или ином случае, а также язвительных замечаний относительно их внешнего вида и манеры поведения — дав волю своем скепсису, они вряд ли выведут близкого человека на откровенный разговор, в котором нуждаются.
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