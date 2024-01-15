Какому знаку Зодиака повезет 16 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 января?

День, когда не приветствуются суета и спешка – лучше ничего не сделать, чем поторопиться и допустить ошибку, которую впоследствии придется исправлять. Физическому труду сегодня рекомендуется предпочесть умственный – он окажется гораздо более результативным. Астрологи также предупреждают об обострении интуиции, которая позволит делать серьезные выводы и принимать важные решения, опираясь исключительно на свой внутренний голос. Могут найтись давно потерянные вещи и появиться люди из прошлого, о которых мы давно ничего не знали.

Овен

Овнов ждет успех в любых делах – как в тех, над которыми они давно работают, так и новых, недавно начатые. Единственное условие, которое должны выполнить представители знака, – это тщательная подготовка к работе, когда должны быть предусмотрены все действия и просчитаны любые нюансы. В противном случае не стоит удивляться, если что-то пойдет не так.

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