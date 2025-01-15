Какому знаку Зодиака повезет 16 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 января?

День, когда категорически не рекомендуется грустить и унывать: Луна, беспокоящаяся и заботящаяся о каждом из нас, может счесть такое поведение неблагодарностью и наказать, лишив своей заботы и опеки. Даже если настроение оставляет желать лучшего, необходимо найти способ порадоваться – пригодится даже самый незначительный повод, если он позволит посмотреть на жизнь с оптимистичной точки зрения. Астрологи также называет этот день «временем любви»: знакомство, которое произойдет сегодня, превратится в долговременные – возможно, даже на всю жизнь – и счастливые отношения.

Телец

Тельцам удастся решить проблемы, связанные с коммуникациями, которые мешают им в самых разных сферах жизни и деятельности – у каждого из представителей знака они окажутся своими, зато успех будет сопутствовать всем. Особенно важно в этот день пообщаться с собеседниками, с которыми в любой другой день невозможно договориться ни на какие – даже самые незначительные – темы, не говоря уже о важных и серьезных, но сегодня они поразят всех своей доброжелательностью и сговорчивостью.

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