Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 16 января?

День, который нельзя тратить на рутинные профессиональные и бытовые занятия — только на решение действительно важных вопросах. Еще лучше — «переложить» свои проблемы на окружающий нас мир: в это время он решит все наши проблемы, к которым сами мы не знаем, с какой стороны подступиться. Если довериться Вселенной, все утрясется как будто бы по волшебству — не стоит упускать счастливый шанс улучшить свою жизнь.

Весы

Весы смогут достичь любой — даже самой серьезной, глобальной и значительной — цели, но при одном условии: перед тем как сделать решительный рывок, им необходимо …как следует отдохнуть. Сейчас силы представителей знака — на исходе, поэтому очень важно восполнить их нехватку. Также ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться, скандалить и выяснять отношения — это тоже отнимет энергию, необходимую для покорения профессиональных и финансовых вершин.

