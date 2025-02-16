Какому знаку Зодиака повезет 17-18 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 февраля?

20-й лунный день, который продлится двое календарных суток, благоприятен для профессиональных дел любой сложности, что делает его идеальным для начала рабочей недели – ее можно начинать, как говорится, с чистого листа. Правда, существует одно условие, которое желательно соблюсти: не стоит браться за работу спонтанно – к ней необходимо тщательно подготовиться, тогда успех будет обеспечен. К тому же, действовать нужно решительно – без раскачки и проволочек.

Козерог

Козерогам можно решать проблемы личного характера – особенно, если они связаны с отсутствием взаимопонимания с близким человеком. Сегодня можно говорить с ним на любые темы – удастся найти общий язык и решить существующие проблемы, какой бы жизненной сферы они ни касались. Главное, отнестись к словам и доводам собеседника без предубеждения и с готовностью рассмотреть их, давая другому человеку право на его собственное мнение.

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